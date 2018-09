Progetto Casa Immobiliare: Piano di Sorrento propone in vendita villa indipendente

Progetto Casa Immobiliare: Propone in vendita a Piano di Sorrento, zona Colli di San Pietro, in posizione panoramica e strategica tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, una soluzione indipendente di 230 mq c.a. su due livelli e 1000 mq c.a esterni tra giardino, terrazze.

Ideale per attività ricettiva, e per una soluzione bifamiliare

La soluzione è, inoltre, dotata di box auto. Prezzo € 1.250.000

Per ulteriori informazioni chiama allo 0818788600 oppure al 3472233339