Procida (NA). Premio Concetta Barra 2018.

Articolo di Maurizio Vitiello – I vincitori del “Premio Concetta Barra”, 2018.

Il Premio Concetta Barra prevede per venerdì 7 settembre 2018, alle ore 19,00, in Piazza dei Martiri a Procida, il convegno internazionale sul tema: “Presenze femminili sulla scena italiana” coordinato dal prof. Massimo Marrelli, Università Federico II di Napoli, e con l’intervento di: Peppe Barra, Beatrice Alfonzetti (Università La Sapienza di Roma), Guido Trombetti, Andrea Mazzucchi, Matteo Palumbo, Pasquale Sabbatino (Università Federico II di Napoli), Pier Mario Vescovo (Università Ca’ Foscari di Venezia).

Seguirà il concerto della Banda Musicale “Città di Procida” diretta dal M° F. Trio.

L’8 settembre 2018, alle ore 18,00, al porto turistico Marina di Procida, “Premio Concetta Barra” conferito dal comitato scientifico presieduto da Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università Federico II di Napoli a: Gigi Proietti, Maria Confalone, Enzo Gragnaniello, Giovanna Marini, Silvio Perrella, Sylvain Bellenger, Paolo Giulierini e Rocco Barocco.

A seguire, alle ore 21,00 in Piazza Marina Grande, “Concerto de’ la procidana” con Lalla Esposito (voce), Maria Marone (voce), Edoardo Puccini (chitarra), Marcello Smigliante (mandolino e mandola).

Da seguire.

Maurizio Vitiello