Procida (NA). L’isola flegrea tra gli Itinerari culturali e dei siti UNESCO della Città Metropolitana di Napoli.

Articolo di Maurizio Vitiello – Procida tra gli Itinerari culturali e dei siti UNESCO della Città Metropolitana di Napoli.

COMUNE DI PROCIDA

Venerdì 21 settembre 2018 il Vice Sindaco Titta Lubrano ha partecipato alla presentazione del libro sugli itinerari culturali e dei siti UNESCO in cui è presente anche Procida grazie al lavoro che sta portando avanti con la Città Metropolitana.

E’ stata presentata a Napoli presso la Sala Cirillo del Palazzo della ex Provincia la seconda edizione del volume degli Itinerari culturali e dei siti UNESCO della Città Metropolitana di Napoli.

Con testi tradotti in inglese e foto, si segnalano i siti più interessanti e suggestivi dell’area, ricchissima di tesori naturalistici e d’arte.

Il volume nasce da un percorso che ha coinvolto i territori dell’area metropolitana, mettendo in rete le diverse istituzioni coinvolte, realizzando così una vera e propria Rivoluzione culturale.

Il volume sarà distribuito nel corso del WTU (World Tourism Event) dell’Unesco che si svolgerà a Siena dal 28 al 30 settembre 2018 con la partecipazione della Città metropolitana di Napoli e numerosi operatori del settore turistico culturale provenienti da tutto il mondo.

Procida è presente con testi e foto nell’ambito dell’itinerario delle isole, grazie al lavoro di costante collaborazione con la consigliera metropolitana avv. Elena Coccia, ispiratrice dell’iniziativa.

Procida è da visitare.

