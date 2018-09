Premio Sportivo dell’Anno di Positanonews prime segnalazioni per il mister Macera del San Vito Positano e Aldo Marino il “toro” di Praiano

Premio Sportivo dell’Anno di Positanonews prime segnalazioni per il mister Macera del San Vito Positano e Aldo Marino di Praiano. Quest’anno il premio sportivo dell’anno di Positanonews si sdoppia. Ci sarà una sezione per la Costiera amalfitana e una per la penisola Sorrentina. Per la Costiera amalfitana le prime segnalazioni arrivano per il Mister Macera del San Vito Positano, che ha ripreso una squadra uscita da un campionato terribile ridandole forza ed entusiasmo, con il contributo della società presieduta da Raffaele Casola, e Aldo Marino giocatore di Praiano “Il toro” del Costa d’ Amalfi .

Per le segnalazioni mandate a direttore@positanonews.it o sulla pagina Facebook di Positanonews