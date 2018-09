Praiano, un autobus investe due turisti #breakingnews

Praiano, 25 Settembre 2018, in mattinata attorno alle 10:20 un autobus della Cooperativa Tasso investe due turisti nei pressi del Hotel Tritone. La coppia di turisti era in scooter.

AGGIORNAMENTI

La coppia di turisti, di origine americana, si trovava in Costiera amalfitana per una giornata di escursione partita da Sorrento. La dinamica non è ancora certa, sembra che l’impatto sia avvenuto dopo una curva.

Una guida ci riferisce una dinamica diversa cioè: che i due ragazzi sono scivolati dallo scooter da soli. Il bus non ha investito nessuno.

Ovviamente si aspettano i rilievi della polizia municipale per verificare esattamente cosa sia successo.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 di Positano che ha trasportato i due turisti all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. I due, per fortuna, non hanno subito nulla di particolarmente grave.

A detta di molti questa curva è pericolosa perchè non c’è molta visibilità e inoltre molti tendono a invadere l’altra corsia per abbreviare il percorso.