Praiano, opere abusive in immobile di via Campo: parte ingiunzione alla demolizione

Opera abusive presso un immobile di via Campo a Praiano. Il personale dell’U.T.C. ha effettuato un sopralluogo edilizio nella strada in questione, eseguito congiuntamente con il Comando Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Salerno accertando opere abusive.

In particolare si parla di un tavolato-solarium sul lato sinistro guardando l’albergo più lungo di quello rappresentato sui grafici di circa 3,60 metri e ha generato una superficie in ampliamento di circa 33mq. Sul lato destro del tavolato-solarium e stata istallata una doccia non rappresentata sui grafici allegati ma menzionata nella relazione tecnica, inoltre sono stati creati degli scalini di accesso per una superficie di circa 1,44 mq. I primi scalini della scala che accede al solarium lato sinistro sono poggiati su blocchi di siporex cementati come anche gli scalini della scala che accede dal lato destro. Lungo il perimetro del solarium-piscina è stata istallata una ringhiera a protezione non rappresentata sui grafici per cui da ritenersi abusiva. Tutte le opere descritte si intendono in difformità al titolo per cui abusive. Oltre a questo, diverse irregolarità sono state riscontrare anche nei piani superiori.

Come si legge nell’ordinanza: “L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del configgente interesse al mantenimento in loco della res, dove la repressione dell’abuso corrisponde ipso facto all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi

illecitamente alterato e soggetto a vincolo di inedificabilità e di tutela paesistico – ambientale essa è

da ritenersi sorretta da adeguata e autosufficiente motivazione, già solo rinvenibile nella compiuta

descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio”.

Ecco perché è partita l’ingiunzione alla demolizione.