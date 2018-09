Praiano filo dell’ENEL pericoloso arrivano i vigili del fuoco. Intervento dei caschi rossi di Maiori nella cittadina della Costiera amalfitana oggi pomeriggio.

Aggiornamenti. Il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Arturo Terminiello ci spiega il senso di questo intervento:

“Dopo aver letto venerdì su fb un appunto di Antonio Ruocco (kalimero) che aveva fotografato questo filo pericoloso alla portata dei bambini in via Masa, ho subito inviato pec con nota e foto e richiesta di intervento ai Vdf di Salerno, comando polizia municipale di Praiano e ufficio tecnico del comune di praiano. L’intervento ieri dei VdF ha di fatto evidenziato che il pericolo era effettivo. Ovviamente andrebbero ringraziati per la tempestività e risolvere il problema, salvaguardando la tutela della sicurezza di chi da li passava. Ci saremmo aspettati la stessa cosa da altri…”

Sotto nelle foto la situazione del pericolo