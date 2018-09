Praiano “Africana”, grotta “Mecca” della Movida . Questo è l’articolo che apre oggi il Mattino di Napoli nelle pagine dello spettacolo, con la cittadina della Costiera amalfitana a firma di Cristina Cennamo. Anche questa estate il celebre locale di Praiano è stato un punto di riferimento irrinunciabile per il popolo della notte con spettacoli dal vivo e artisti di alto livello

Tarantella, drag show, burlesque. All’Africana Famous Club, quest’anno, non c’è stato davvero modo di annoiarsi: dai fasti del passato alla ribalta del presente il celebre locale di Praiano, che l’anno scorso peraltro ospitò anche la one night con Paris Hilton, ha regalato agli appassionati di movida una no stop di serate e parties davvero per tutti i gusti. Ogni settimana, infatti, il cartellone prevede uno show diverso tutto dal vivo, senza mai dimenticare la cena spettacolo che rappresenta ancora un must per quanti desiderano abbinare il fascino della costa di Praiano ad una sana dose di divertimento in compagnia degli amici di sempre tra musica commerciale, anni Novanta, lounge, live show e piano bar. Qui, del resto, negli anni e nelle lunghe notti della dolce vita della Costiera si sono dati appuntamento i volti più noti del jet set, accolti di serata in serata da Luca Milano ovvero, come lo chiamavano gli amici, il Re dell’Africana : l’inventore del divertimento in Costa d’Amalfi, un pioniere del nightclubbing che ha saputo fare della sua grotta una mecca della movida. E se sembrano ormai lontani i tempi di momenti indimenticabili come le notti brave di Jacqueline Kennedy e Gianni Agnelli, nel 2018 l’Africana Famous Club punta tutto su artisti di livello come Tom Boxer,Nicola Fasano, Regina, Umberto Smaila, dj Carmela, Fargetta, Shade, Michael Calfan, Janice Robinson, Klingande, Kiu & Solea, Gregor Salto e tanti altri che hanno già fatto visita alla nuova direzione artistica del locale. Un mix di generi musicali che spazia insomma dall’R&B Music al Best of Hip Hop passando per la ladies night, peace & love, l’africana vibes e l’immancabile sunset aperitif, con un occhio in particolare alla serata Spettacolare del sabato sera che ieri ha regalato agli ospiti dell’Africana un party rigorosamente techno in compagnia di Robert Owens, dj e cantante statunitense arrivato appositamente dall’Ohio, apprezzato dai più assidui tra i frequentatori dell’Africana: Angela Irace, Francesca Petrellese, Daniela Di Benedetto, Dee Roy, Raffaella Imparato, Simone Moscatelli, Noemi Sarno, Antonella Falcone, Alfonsina Della Rocca, Maria Baldi, Giuseppina Petrosino, Massimo Migliore, Giovanna Biondillo, Tina Basilicata, Rosa Biondillo, Angela Rivetti, Giusy Passariello, Michele D’Addio, Francesca Crisci, Mara Morgillo, Tina Milano, Carmine Dello Ioio, Nello Fiorentino e tanti altri.