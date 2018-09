Positanonews siamo noi. Diffidate dalle imitazioni e dagli attacchi strumentali di chi ha altri interessi. Sono oltre 13 anni che quotidianamente siamo con voi e voi con noi, nel difficile compito di informare. Primo quotidiano online nativo della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ma anche della Campania, se si escludono i capoluoghi di provincia Napoli e Salerno, fra i primi in Italia ad avere il coraggio e la follia, quando nessuno ci credeva, ad usar il web per informare. Siamo stati dei pionieri ed abbiamo aperto la strada ad altre realtà in Costa d’ Amalfi e Sorrento , Vico Equense, Massa Lubrense, Ravello.

I pionieri, gli esploratori, andrebbero ringraziati, perchè hanno tracciato un sentiero, perchè hanno fatto sacrifici e lavoro immane, hanno dato spazio ad altri, come la nave rompighiaccio che fa passare altri.

La cosa più incredibile è stato credere che si potesse fare informazione quotidiana in una piccola realtà , tutti i giorni, ogni mattina, da oltre 13 anni, da Positano e poi da tutta la Costa d’Amalfi e di Sorrento, da questa splendida Terra delle Sirene, abbiamo dato il buon giorno ai nostri lettori e li seguivamo tutta la giornata, a Pasqua e a Natale, facevamo e facciamo da riferimento per la viabilità quotidiana, gli incidenti, le strade chiuse. Ieri sera a mezzanotte aggiornamenti sul Valico di Chiunzi e sul Viadotto San Marco per l’autostrada Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia.

Ma non solo eventi, sport, cultura, con grandi firme , come Alberto Del Grosso e Maurizio Vitiello, fra gli altri, ma sono decine i collaboratori. Hanno provato a imitarci, hanno creato dei giornali online tutti con l’obiettivo dichiarato di superarci, con autoproclamazioni, siamo più bravi, più belli.

Ma non sono mai riusciti a superare il nostro rapporto col lettore. Ora gli attacchi si fanno insistenti e persistenti, quasi quotidiani, ora con l’accusa diretta sulla vericidità delle notizie, mentre a loro non gli si può dire niente. Pubblichiamo pure le foto e non gli va bene. Ovviamente le scuse non fanno parte del loro modus agendi. E andiamo avanti.

Molti si chiedono perchè non rispondiamo sempre. E’ semplice, non sono gli altri a dover dettare l’agenda a noi. Non siamo noi a seguire loro, sono loro che seguono noi e , sbagliando, continueranno a farlo. Fatevene una ragione, trovate la vostra strada , è inutile cercare di essere la copia di qualcuno. Belli o brutti, buoni o cattivi, noi siamo noi. Siamo quelli che ogni mattina i cittadini delle due costiere leggono abitualmente, la nostra gente, perchè noi siam in mezzo alla gente e la gente parla con noi, Positanonews siete voi che ci leggete e ci criticate, ci complimentate, ci aiutate, ci aiutate a informare.

Positanonews lavora regolarmente, con una storia e riconoscimenti che non ha nessuno sul territorio, dai premi giornalistici, alle esperienze universitarie, ai rapporti con la scuola, alle citazioni della stampa italiana ed estera.

Chi ha fatto la Storia del giornalismo locale online, a detta del sociologo Domenico De Masi che lo ha riconosciuto più volte e non solo, dovrebbe essere non dico ringraziato e premiato dal territorio, ma perlomeno rispettato. Non contenti di copiarci il format del giornale locale online, ci vanno a prendere il nome, copiano tutto, pure le magliette che portano in giro come abbiamo fatto quasi dieci anni fa, sono un po in ritardo a quanto pare..

Gli attacchi sono talmente inconsistenti e infondati, di fronte alla legittimità dei nostri comportamenti, che sarebbe anche un dispendio di energia rispondere e replicare, come non si dovrebbe rispondere e replicare agli haters, per chi mastica un pò di social network.

Ma qualcosa bisogna dire quando si arriva incredibilmente a imitare e copiare fino al limite di disorientare il lettore. Noi siamo noi, Positanonews.it . Diffidate dalle imitazioni. E’ evidente che nell’incapacità di realizzare un prodotto migliore, cercano di prendere un nome simile al nostro per intercettare i nostri lettori. Gli attacchi strumentali sono una cosa. Confondere i nostri lettori è altro.

Ci sono altri giornali in giro, e rispettiamo tutti, ma questo confonde le idee a molti. Ci sono interessi economici, politici, imprenditoriali, evidenti, ognuno è libero di leggere quello che vuole. Ma questi non sono noi, impossibilità di commentare sotto gli articoli , possibilità che diamo noi, articoli commerciali e virali, praticamente quelli acchiappaclick per far fessi i lettori, per spiegarci, quello che volete voi, ma non siamo noi.

Ovviamente visto il nome simile e vista la confusione sul web e sui social network, molti ci hanno detto che pensavano che eravamo noi.

In genere non perdiamo tempo a rispondere, un giornale famoso come il nostro viene preso di mira in continuazione, e per chi è del mestiere è anche un bene perché porta ancora più lettori.

E’ anche questo un segno di notorietà . Positanonews è sui tavoli dei più grandi centri media d’ Italia e dell’ Estero . Rai , Sky e Mediaset lo hanno ripreso più volte “Chi l’ha Visto” ha ripreso nostri video esclusivi di inchiesta “La Vita in Diretta” e così via. Ma anche il New York Times e altre testate estere. Le anteprime le facciamo non solo sui disastri e le viabilità, ma anche sui Vip , tipo Leonardo Di Caprio, ripreso poi da tutti.

La nostra celebrità ed i nostri lettori fanno gola a chi ha interessi senza scrupoli, ma noi ci abbiamo lavorato per 13 anni, non abbiamo gonfiato visite e lettori con l’acquisto di fans su facebook e social network e la moltiplicazione dei siti.

Qui non siamo alle critiche su come scriviamo, su come facciamo i giornalisti e così via, non possiamo rispondere a tutti, ma cerchiamo sempre con umiltà di correggerci, migliorare e crescere, come stiamo crescendo con nuove forze, abbiamo le porte aperte a chi è di sani principi , buona volontà, voglia di imparare e lavorare…

Abbiamo centinaia di migliaia di contatti, centinaia di mail e messaggi al giorno, sinceramente chiediamo venia ai nostri lettori che vorrebbero risposte, non riusciamo a farlo per tutti ..

Però a chi ci legge e si confonde con altri giornali che cercano di vampirizzarci , cioè prendere flussi di lettori per propri fini, dobbiamo dire qualcosa. Non siamo noi, fate quello che volete leggeteli o meno non ci importa, il web è libero e ampio, fate quello che volete, MA NON SIAMO NOI!

Siamo arrivati al punto che non sapendo cosa altro fare si prendono pure un nome simile al nostro. Noi siamo noi, RIBADIAMO, noi siamo Positanonews.it .

Da oltre 13 anni con voi e voi con noi. Positanonews siete voi che ci leggete. Non scriviamo pensando ai click, ma pensando alle persone che ci sono dall’altra parte dello schermo che non sono vacche da mungere o condivisioni da guadagnare, ma esseri umani con cui dialogare.

Noi siamo Positanonews e solo Positanonews , anche sui social network, dove pure prolificano gruppi e pagine che ci imitano.

Diffidate dalle imitazioni

Buona giornata

direttore@positanonews.it