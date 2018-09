Positano vince la Danza sulla pioggia. I ballerini si sono esibiti con l’animo e lo spirito di Nureyev . Aleggiava lo spirito del Grande Rudolf Nureyev sul palco, lui che si è esibito in tutte le condizioni più impossibili, che ha ballato per la libertà e lo spazio del proprio Essere, che ha trovato sull’isola de I Galli a Positano, sembrava sorridere e sfidare i ballerini, ma alla fine era anche lui li ritto al nostro fianco mentre riprendevamo un ballo epico senza precedenti.

Fino all’ultimo nella perla della Costiera amalfitana, come ad Amalfi ed altri luoghi in Campania dove c’erano eventi all’aperto, si attendeva la fine della pioggia. Il Premio Danza Massine è stato quasi sempre minacciato dalle piogge settembrine, ma come per magia queste piogge sono finite. Questa volta solo all’ultimo momento per poi riprendere per l’esibizione più attesa dal pubblico locale, quella di Daniele Di Donato.

di 46 Galleria fotografica Positano Premio danza 2018 serata di gala









Un brivido ha scosso la folla accorsa sulla Spiaggia Grande quando, già dopo aver iniziato a ballare, è caduta la pioggia sul palco e sul ballerino. Daniele, nonostante la sua giovane età, non si è scomposto mai per un attimo, non ha fermato ne rallentato la sua esibizione , ha vinto la paura, ha vinto la pioggia, ha vinto anche l’emozione di esibirsi davanti al suo paese proprio in quelle condizioni. Non era lui a ballare , era Nureyev, che sorrideva, Daniele ballava oltre la paura, daniele non ballava, volava leggiadro in condizioni incredibili.

E così tutti i ballerini, nessuno si è sottratto a rischi di scivolamenti o disagi dovuti alla pioggia, su un palco bagnato. Tutti ballavano con l’anima, con grande generosità. E gli applausi del pubblico sono stati generosi enormemente, l’emozione era tangibile, sembrava che tutto il pubblico ballava con loro.. Non ballavano da soli, eravamo tutti insieme, una sinergia, un’unica grande anima. L’anima della Danza, della Musa Tersicore che è tornata, protettrice ed ispiratrice della Danza, come ogni inizio di settembre, a dispetto di tutto e di tutti, dei mancati finanziamenti, di un palco all’aperto, dei mille problemi logistici ed organizzativi, che si dissolvevano come magia..

E abbiamo capito una cosa, un grande ballerino non si riconosce dal fisico o dalla tecnica, ma dall’anima, dal coraggio, dalla capacità di vincere ogni paura e di volare oltre come hanno fatto tutti i nostri grandissimi ballerini questa sera, e non possiamo che dirgli grazie di cuore..

Questo , che è il Premio più Antico ed importante del Mondo, quest’anno è stato anche il più bello ed emozionante, lo ricorderemo a lungo e , finchè saremo vivi, combatteremo per esso, per la sua continuità nella nostra cara e amata Positano, Città Romantica, Città della Danza e ora anche Città dell’Anima..

Michele Cinque direttore@positanonews.it