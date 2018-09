Positano. Vie Del Mare: Alilauro Gruson, Garantisce Collegamenti Marittimi Tra Le Due Costiere

La società di navigazione “Alilauro Gruson” garantisce da oltre 30 anni collegamenti marittimi che collegano la penisola Sorrentina alla Costiera Amalfitana con unità veloci: monocarena ed aliscafi con una portata passeggeri di oltre 400 posti e che raggiungono una velocità media di 30 nodi, velocità che permette di raggiungere Positano da Sorrento (o viceversa) in 30 minuiti di navigazione, e da Sorrento ad Amalfi (o viceversa) in 45 minuti. Il servizio verrà garantito come ogni anno fino agli inizi di novembre in modo da far usufruire ai passeggeri un viaggio in totale comfort, comodità e relax, e di godersi lo spettacolare panorama via mare della nostra magnifica costiera, evitando lo stress del traffico terrestre che è diventato ormai estenuante per coloro che lo percorrono.

SORRENTO POSITANO: 8:35 – 10:30 – 13:10 – 14:55

POSITANO SORRENTO: 9:35 – 12:25 – 14:50 – 17:00

€14,00

SORRENTO AMALFI: 10:30 – 13:10 – 14:55 AMALFI SORRENTO: 11:55 – 14:20 – 16:35

€16,50