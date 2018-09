Positano / Vico Equense. Cagnolino in spiaggia dopo Tordigliano, appello per liberarlo. Un piccolo cagnolino finito non si sa come su una spiaggia sul versante della Costiera amalfitana. Esattamente dopo Positano e Tordigliano, nel territorio di Vico Equense al confine di Piano di Sorrento. Almeno è così che riferiscono a Positanonews decine di escursionisti via mare e di animalisti. Sappiamo che hanno cercato di prenderlo, ma non si fa catturare. Al momento ci sono diverse persone, sopratutto da Positano, che via mare gli lasciano cibo. Hanno chiesto a Positanonews di lanciare un appello già da giorni, abbiamo chiesto una foto ma non è stato possibile, questa è una foto d’archivio. . Ci dicono che il cagnolino è spaventato e fuggitivo e da li non può scappare e , con l’inverno, rischia seriamente di morire di fame. Speriamo che qualcuno risolva la cosa. Se serve a qualcosa fateci sapere. Come sempre siamo vicino agli animali e ai cani e diamo dignità d’articolo agli allarmi che ci arrivano dagli animalisti e ambientalisti.

direttore@positanonews.it

whatsapp 3381830438