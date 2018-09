Positano vicenda di don Nello Russo senza precedenti nella storia. Il Vescovo Fusco “Preghiamo per lui”

Positano, Costiera amalfitana. Noi di Positanonews siamo rimasti allibiti al momento dell’annuncio durante la messa di domenica sera. Don Nello Russo lasciava per un anno sabbatico, questo molti che avevano sentito la messa ci dicevano. Qualcuno parlava addirittura di dimissioni. Poi abbiamo contattato persone vicine alla Chiesa di Positano che ci avevano detto che non era possibile, che il diritto canonico prevede un mese e che era solo un “periodo”.

Allora, nell’impossibilità di avere notizie, perchè don Nello Russo per sua volontà non vuole essere raggiunto, ci siamo consultati con esperti di diritto canonico, ed in effetti è così. Un mese. Si poteva pensare di tutto, problemi all’interno del comitato? All’esterno? Alla fine tutte ipotesi che non sono state confermati, non risultano scontri nel comitato ne all’esterno, sicuramente lo stress e la pressione a Positano è altissima e questo giustifica e legittima pienamente un periodo di vacanza, ma questa è una cosa diversa.

A chiudere ogni discorso ci ha pensato l’Arcidiocesi di Cava de Tirreni ed Amalfi che ci ha mandato un comunicato con quello che ha detto don Nello Russo durante la messa. Dunque parole già note e concordate col Vescovo, e solo lui, con don Giulio Caldiero, poteva sapere. Per don Giulio è un ritorno, è stato nostro parroco fino alla malattia che lo portò lontano a Londra per un trapianto di fegato, ora ritorna nella parrocchia che già conosce e che comunque non ha mai lasciato di fatto. Ed ha già preso da subito le attività . Nessun altro sapeva nulla, niente.

Cosa è successo che ha portato a una scelta così grave? Grave si, perché è la prima volta nella storia che succede.

Don Nello è irrangiungile ovunque, è sparito anche dai social network. Da Facebook , sul quale era molto attivo quando era a Cetara , dove fecero le barricate per non perderlo, a Ravello.

Qualcosa che ha “disorientato” don Nello, come riporta il testo delle sue parole che ci ha inviato l’Arcidiocesi.

Forse non lo sapremo mai, sappiamo bene che la Chiesa non rivela mai quello che succede al suo interno , se non c’è qualcosa o qualcuno che lo fa venire fuori.

Non riusciamo a capire cosa o chi abbia portato Don Nello a fare questa scelta improvvisa , imprevista e imprevedibile. E siamo davvero dispiaciuti che, nel dover svolgere il nostro ruolo di giornalista, dobbiamo purtroppo dire a chi sperava in un allontanamento breve che non sarà breve.

Possiamo solo dire che ci dispiace, perché comunque Don Nello stava entrando nel cuore dei giovani e dei positanesi, che si potevano affiancare a vicenda con don Giulio e che don Giulio da solo avrà bisogno di aiuto , sopratutto di Dio, ma anche di persone di buona volontà che vogliano portare avanti attività sociali.

Tanti , troppi, giovani sono allo sbando in un paese preso solo dal turbinio economico e dal delirio estivo, siamo a settembre e non sappiamo ancora se fra due mesi troveremo qualche locale aperto e una qualche attività sociale. Ora tocca a don Giulio riprendere le redini e cercare di trovare la forza e l’energia per fare qualcosa per aggregare i giovani e in questo va aiutato e sostenuto.

Abbiamo chiesto a tanti di intervenire , l’unico che lo ha fatto è stato il Vescovo Michele Fusco, parroco a Positano prima di don Nello, con un post che riportiamo integralmente

Carissimi Positanesi, viviamo un momento delicato per la vita della Parrocchia e per il Parroco don Nello. Rispettiamo la sua decisione e, come abbiamo pregato per don Giulio e per la sua guarigione ora preghiamo intensamente il Signore e la nostra Madonna di Positano perché don Nello superi questo momento di prova e ritorni presto.

Noi di Positanonews ci uniamo a questa preghiera, per chi è religioso, per chi non lo è ci sentiamo di esprimere un sentimento di solidarietà umana per la sofferenza che sicuramente avrà portato questa scelta.