Positano il Vescovo difenda don Nello Russo e intervenga chiaramente sul dossier Mangiacapra

Positano, Costiera amalfitana. Pur sapendo prima di tutti non abbiamo pubblicato se non per ultimi, quando tutti hanno pubblicato non potevamo non pubblicare, anche se abbiamo preferito di lasciare agli altri il cosidetto scoop, qui si tratta di umanità che abbiamo voluto avere a differenza di altri. Dunque Positanonews non era all’oscuro della vicenda , come pure il Vescovo di Cava de Tirreni – Amalfi Orazio Soricelli . Già a febbraio pubblicammo che c’era un dossier che parlava di due parroci della nostra Diocesi da Agerola a Positano, e sono proprio di questi due comuni i parroci di cui parla il dossier.

Dunque il dossier girava da vari mesi, a febbraio è stato reso noto su quasi tutte le testate giornalistiche, compresa la nostra , il tempo per evitare tanto clamore e chiarire forse c’era crediamo.

Don Nello Russo è voluto bene da tutti , ora non può essere raggiunto ne può intervenire, ma la vicenda che lo ha travolto non è quella di dissidi interni al comitato o addirittura con don Giulio, come molti ci dicono, anche per questo bisognava far chiarezza.

A questo punto sarebbe stato meglio mantenere don Giulio Caldiero parroco a Positano, destinare don Nello ad altro e risolvere la questione , cosi si evitava tutto questo. Un parroco è un personaggio pubblico, oggi siamo nell’era di internet e dei social network non nel Medio Evo al quale sembra ancora ancorata la Chiesa che non vuole riformarsi.

Non possiamo che augurarci che ci sia questa difesa e questo chiarimento.

Rimane immutato in noi l’affetto nei confronti di don Nello al quale auguriamo col cuore di ritrovare se stesso e la serenità.