Positano, i vescovi Fusco e Mandara in difesa di Don Nello, mentre il vescovo di Amalfi tace

Positano, Costiera amalfitana. Fibrillazione nella parrocchia Positanese dopo che don Nello Russo ha lasciato per un anno e il Vescovo di Amalfi è Cava de Tirreni ha mandato una lettera alla stampa. Questa scelta improvvisa ha causato la divulgazione del dossier Mangiacapra che è deflagrato sulla Chiesa in Campania, in particolare su Salerno il Cilento e sulla Diocesi di Amalfi Cava de Tirreni. Per don Nello si sono mossi i due vescovi originari di Positano Michele Fusco ed Ernesto Mandara : il primo è venuto direttamente a Positano, ha ribadito che don Nello Russo rimane il parroco e tornerà fra un anno, quindi che don Giulio rimarrà come amministratore, il Vescovo Ernesto Mandara non si è pronunciato pubblicamente né è venuto, ma si può presumere il suo interesse in quanto ha fatto un improvviso intervento durante la messa dicendo che don Nello Russo tornerà dopo un anno di riflessione, come ci ha riferito il fratello Costantino Mandara che è Priore di Arciconfraternita.

Intanto il Vescovo della nostra Diocesi tace, dovrebbe essere lui a intervenire a difendere don Nello, dovrebbe essere lui a rispondere a Mangiacapra che asserisce di aver inviato alla Chiesa un dossier che parla di parroci anche di Positano e di Agerola, doveva essere lui a tutelare don Nello permettendogli di difendersi da questo dossier che altri giornali anche divulgato dopo che se ne è andato mprovvisamente,

proprio il comunicato del Vescovo ha poi sollevato il vespaio. Un dossier che noi non abbiamo divulgato a differenza di altri ma abbiamo intervistato, dopo il clamore suscitato dalla vicenda, in anteprima ed esclusiva Mangiacapra, don Nello andava tutelato e difeso, secondo noi, dal nostro Vescovo, che è assente in un momento così difficile che i Positanesi stanno affrontando da soli.

Ci possiamo solo affidare alla nostra Madonna e all’anima buona di don Raffaele Talamo che secondo noi andrebbe fatto beato se non Santo per come ci ha amato.

Giunga a Don Nello ovunque esso sia un abbraccio di cuore e con affetto da parte di tutta la redazione di Positanonews.