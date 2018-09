Positano, vendita GPL non a norma: sequestrate 300 bombole a Montepertuso

Positano , Costiera amalfitana . Un controllo da parte dei Vigili del Fuoco di Maiori ha permesso di verificare le condizioni non a norma di una rivendita di GPL in zona Montepertuso. Stando alle prime informazioni ricevute, l’esercizio non rispettava le normative relative alla sicurezza: per questa ragione sono state sequestrate circa 300 bombole di gas.

Il GPL (gas di petrolio liquefatto), ricordiamo, proviene dalla distillazione del petrolio greggio, che

viene generalmente commercializzato in bombole o in piccoli serbatoi. Il GPL miscelato con l’aria in determinate proporzioni, forma una miscela infiammabile che si accende istantaneamente se innescata anche con una semplice scintilla (quella, ad esempio, di un interruttore elettrico), o con una fiamma (quella di un fiammifero o di un fornello), ovvero in presenza della resistenza accesa di una stufetta elettrica o della brace di una sigaretta. Ecco perché i titolari di esercizi di vendita del prodotto devono sottostare a rigide regole per la sicurezza.

E’ una notizia di cronaca che riportiamo , ovviamente i proprietari, che svolgono un ruolo utile e sociale nella cittadina della Costa d’ Amalfi, contesteranno l’intervento fatto.