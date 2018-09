Positano, vacanza per Rocco Casalino: il portavoce del premier Conte in visita anche Ravello – ANTEPRIMA

Vacanza in Costiera Amalfitana anche per Rocco Casalino. Il portavoce del premier Giuseppe Conte, si è concesso un weekend di relax a Positano, lontano dagli impegni istituzionali di Palazzo Chigi.

Il capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle è stato inoltre anche a Ravello, dove è andato a visitare Villa Cimbrone: qui ha avuto un incontro con il consigliere del comune di Praiano, Arturo Terminiello. “Casalino è una persona di grande intelligenza, fine e molto valido per il ruolo che ricopre”, ci ha detto Terminiello.

Rocco Casalino sceglie la Divina per staccare la spina, dopo il putiferio che si è scatenato in seguito alla diffusione di un audio, in cui il portavoce del Primo Ministro parla di cacciata dei funzionari del Mef, nel caso in cui non vengano trovate le coperture del reddito di cittadinanza. Parole con “nessun proposito concreto”, per il responsabile della comunicazione dei Cinque Stelle.

Un pandemonio mediatico si è creato intorno a questo caso, in cui il consulente politico è stato blindato dal premier Conte e dal vicepremier Luigi Di Maio. Evidentemente Casalino si è ritirato in Costiera per avere un attimo di tregua, mentre Giuseppe Conte è ritornato questo weekend nel suo paese natìo di Volturara Appula, dopo esser stato anche a San Giovanni Rotondo.