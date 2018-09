Positano. Un tremendo temporale in piena estate

Da dove cominciare per esprimere il senso di dolore e smarrimento per quanto piovuto addosso alla operosa Positano?

E’ difficile prendere il bandolo, pur vivendo in una realtà, sotto molti aspetti cosmopolita e multiculturale, dove da decenni la cultura del turismo ha veicolato tra le altre cose in maniera sempre più palese, le debolezze umane – insite nell’ umanità dell’essere vivente fin dall’antichità (Sodoma e Gomorra).

L’ostentazione del corpo ha pervaso la genuinità e la freschezza di quella comunità che in origine traeva il proprio sostentamento dalla semplicità e ruralità, pesca, agricoltura, piccolo artigianato.

Oggi con qualche soldo in tasca e la fiduciosa prospettiva del domani, il povero positanese è smarrito nel frastuono di un temporale estivo e non riesce ad intercettare la via maestra.

Dunque : “Ama il prossimo tuo come te stesso”.

Rimani nel profumo di santità promanato da don Raffaele , non giudicare, nel senso di non condannare il tuo fratello in Cristo.

Piuttosto , tu positanese, cristiano, adulto, socialmente fatti forte, usa il tuo discernimento per perdonare chi ha ceduto alle lusinghe del demonio mettendo a repentaglio la sua scelta di vita, ma stigmatizza fermamente chi si è fatto strumento del diavolo per scaraventare al ludibrio della colletività una persona della tua terra .

A queste figure ignobili che oggi si dicono “escort” (accompagnatori a pagamento) ma che in realtà sono prostitute al maschile, non basta aver tratto vantaggi economici da queste attività, ambiscono alla più sfacciata goduria : la notorietà.

E’ per questo motivo che si dotano di dossier delle loro nefandezze, le pubblicano e sfidano ad intervenire sui social e mass media chi porta ferite sanguinanti causate da questi eventi.

Sù, positanese , non lasciarti aggrovigliare nelle stazioni del gossip, intercetta la Via Maestra e seguila fino in fondo con fiducia e non perderti nelle frivolezze umane.

Un positanese come tanti.