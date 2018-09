Positano tanti in difesa di Don Nello, mentre il vescovo di Amalfi tace

Positano, Costiera amalfitana. Fibrillazione nella parrocchia Positanese dopo che don Nello Russo ha lasciato per un anno e il Vescovo di Amalfi è Cava de Tirreni ha mandato una lettera alla stampa. Questa scelta improvvisa ha causato la divulgazione del dossier Mangiacapra che è deflagrato sulla Chiesa in Campania, in particolare su Salerno il Cilento e sulla Diocesi di Amalfi Cava de Tirreni. Per don Nello si sono mossi in tanti domenica s

In chiesa Costantino Mandara che è Priore di Arciconfraternita, ha ribadito che don Nello, come ha detto il Vescovo rimane parroco e tornerà fra un anno.

Intanto Orazio Soricelli ArciVescovo titolare della nostra ArciDiocesi tace, dovrebbe essere lui a intervenire a difendere don Nello, dovrebbe essere lui a rispondere a Mangiacapra che asserisce di aver inviato alla Chiesa un dossier che parla di parroci anche di Positano e di Agerola, doveva essere lui a tutelare don Nello permettendogli di difendersi da questo dossier che parla anche del nostro parroco. Per cui, secondo altri giornali, hanno anche divulgato, dopo che se ne è andato mprovvisamente, che è stato costretto ad andarsene. E nessuna smentita è partita né da Cava de Tirreni né dalla Santa Sede a Roma.

Proprio il comunicato dell’Arcivescovo ha poi sollevato il vespaio. Dopo che è uscito fuori il dossier, che noi non abbiamo divulgato a differenza di altri, abbiamo intervistato, in anteprima ed esclusiva Mangiacapra. Don Nello andava tutelato e difeso, secondo noi, dal nostro Vescovo, che è assente in un momento così difficile che i Positanesi stanno affrontando da soli.

Ci possiamo solo affidare alla nostra Madonna e all’anima buona di don Raffaele Talamo che secondo noi andrebbe fatto beato se non Santo per come ci ha amato.

Giunga a Don Nello ovunque esso sia un abbraccio di cuore e con affetto da parte di tutta la redazione di Positanonews.