Positano, la Festa del Pesce di Fornillo conferma ancora una volta il suo successo di pubblico e critica, la XXVII edizione è stata improntata al rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Sono state utilizzate stoviglie, piatti, bicchieri e posate, in materiale biodegradabile, lungo la spiaggia sono state dislocate svariate postazioni per la raccolta differenziata e la pulizia è stata garantita dall’Associazione Macchia Mediterranea in collaborazione con Projet M.A.R.E del Parco Marino di Punta Campanella, e di tanti volontari di Positano. La sicurezza altro aspetto importante, primario : il trasbordo con le barche dalla spiaggia grande è stato gestito con professionalità dai Volontari della Croce Rossa, che hanno disposto dei percorsi obbligati per i passeggeri, alla fine della serata, perdurando il vento con forti raffiche, con grande senso di responsabilità l’organizzazione ha deciso di annullare i fuochi dalla Torre, pensando anche all’incendio che si stava sviluppando sopra Monte Comune, appena 1000 metri al di sopra della Spiaggia di Fornillo.

Alla fine è stato un successo, gli ospiti hanno molto gradito l’accoglienza sulla spiaggia di Positano da parte della ‘Paranza del Tramontano’ di Isidoro Caso, accompagnata dalla Sangria, musica popolare che è poi continuata sul palco di Fornillo, rivisitata in chiave moderna dai Medina Band, peccato per la mancata esibizione dei Sonacore di Paolo Marrone, per la defezione improvvisa di alcuni componenti.

Ma il sorriso in spiaggia c’è stato, tanta allegria non si vede mai da nessuna parte. Grazie ragazzi da Positanonews

Alla prossima, pè pasetano sempre.