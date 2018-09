Positano di scena ancora la Danza con le neo diplomande Liliana Parlato, Marina De Martino e Melania Mandara. Gianmaria ricorda Pietro. Dopo il Premio Danza Massine che abbiamo seguito h 24 spossandoci , nella perla della Costiera amalfitana continua ad essere di scena la Danza. L’altro eri sera Patty Schisa, la scuola di Piano di Sorrento che ha formato tanti positanesi negli anni, fra cui l’etoile Daniele Di Donato, ha visto esibire la diplomanda Liliana Parlato. Questa sera lo spettacolo tutto positanese del Centro di Alessandra Ginevra che col marito Costantino Esposito avranno la gioia di poter vedere la piccola Soraya che andrà al San Carlo a Napoli. A loro e a tutte le diplomande vanno i nostri auguri . Lo spettacolo ha visto l’esibizioni delle piccole danzatrici e non solo, in particolare ci ha colpito piacevolmente un coinvolgimento tutto positanese con i Murattori guidati da Gianmaria Talamo che hanno fatto un pezzo del loro laboratorio dedicato a Pietro Fusco, mentre Tiffany ovvero Jackie Romano ha presentato la serata e poi il palcoscenico tutto per le diplomande Martina de Martino e Melania Mandara. Abbiamo seguito in parte con una diretta sulla pagina facebook di Positanonews, in parte con video caricati sul you tube. Chi vuole può mandarci foto e video a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438