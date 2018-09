Positano: Santa Messa di commemorazione Giulia Ruocco 87enne vedova Antonio Ruocco

Santa Messa di commemorazione Giulia Ruocco, vedova Antonio Ruocco , 87enne di Positano.

I figli Lucia Maria, Luigi e Vito, le nuore, i generi, il fratello, i cognati, e i nipoti e tutti parenti ne danno il triste annuncio.

In ricordo della cara estinta, i familiari daranno un ultimo saluto domani sabato 29 settembre alle ore 18:00 nella chiesa di San Giacomo in Via Liparlati Positano.

