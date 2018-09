Positano rischia di perdere la pediatra: mamme chiedono alle famiglie l’iscrizione dei bambini

Positano ora rischia di perdere la pediatra, dopo un insistente battaglia per ottenere un medico preposto per la tutela dell’infanzia. Il paese verticale della Costiera Amalfitana, rischia di perdere per sempre la possibilità di avere un pediatra, a causa del basso numero di iscrizioni dei bambini al polo socio-sanitario.

Dovrebbero essere almeno 250, i bambini necessari per mantenere a Positano il pediatra in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma in virtù dei pochi bambini iscritti, ci sono mamme che vedono vanificati le passate richieste in cui si invocava con forza, la presenza di tale figura medica.

Ci sono mamme che in queste ore, sui social, stanno facendo un appello alle famiglie di iscrivere i propri bambini: bastano infatti le fotocopie della carta d’identità e codice fiscale della mamma, ed il codice fiscale del bambino, che fino all’età di 6 anni possono iscritti direttamente dalla pediatra, dice una madre che vuole restituire il favore alle tante persone che si sono prodigate per far avere un medico per i piccoli delle famiglie positanesi.