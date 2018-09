Positano ‘riprendiamoci il sorriso’ le riflessioni della redazione balneare di Positanonews

Positano, non si può essere tristi in un paese come il nostro, però vedo troppa gente triste, siamo stressati dal fatto di voler accumulare soldi, dal traffico, dal caos, dalla mancanza di socialità…queste parole di Gioacchino Romano, più conosciuto come Tiffany, che tanto successo sta avendo con i suoi spettacoli al Music ed a Roma, rappresentano il punto di vista di un positanese DOC che osserva il proprio paese con occhio diverso, sembra lo spot di una campagna elettorale, ed invece è una profonda riflessione esistenziale, scaturita in un pomeriggio di mare sulla spiaggia di Fornillo, una delle più belle del mondo, dove la redazione si è riunita quasi per caso, ed ha incontrato diversi positanesi tra cui Gioacchino. Mentre sulle altre spiaggie di Positano puoi incontrare vip e personaggi famosi, Fornillo è il buen retiro del positanese con la P maiuscola, ed è stato bello parlare e discutere a mollo nell’acqua tiepida di settembre, parlare da vicino, mettendo per una volta da pasrte le diavolerie elettroniche, le chat, i messaggi. E da questa discussione in questa un pò improvvisata ma gradita redazione ‘balneare’ è scaturita questa riflessione tutt’altro che estiva e passeggera come certi amori stagionali, ma molto profonda : il positanese ha perso il sorriso, viviamo in un paradiso naturale, invidiato da tutto il mondo, come facciamo a non avere il sorriso ?. Lo stress dovuto al troppo turismo, ad un traffico che ci sta schiacciando, alla necessità di ‘fare cassa’ ad ogni costo, ci ha tolto il sorriso, è una sconfitta, che cosa si lascia alle future generazioni ? I tanti dubbi che nascono in un solo pomeriggio… è stato bello parlarsi da vicino, vis a vis, e forse è proprio quello che bisogna tornare a fare, creare punti di incontro e di dialogo tra la popolazione e con le istituzioni…insomma bisogna riprendersi il sorriso, decidere se si vuole vivere di turismo o sopravvivere ad esso.

Dalla redazione balneare è tutto per ora…