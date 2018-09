Positano. Riceviamo e pubblichiamo. Al Vescovo di Amalfi: lettera di una nonna

Al Vescovo di Amalfi.

Gentile Vescovo, come già sapevi da tempo le condizioni di questo ragazzo, non serviva di mandarlo a Positano per dare questo scandalo. Tu padre spirituale, avevi il diritto e dovere di mandarlo in una clinica a curarlo, non di mandarlo a Positano a dare uno scandalo del genere. Non hai pensato ai giovani e il dolore che hai dato al suo caro papà? Metti la mano sulla tua coscienza e vedi che ti dice…

Gesù disse: “Chi non ha peccato scagli la prima pietra…”

Una nonna di novant’anni