Nemmeno la pioggia ferma la serata di gala della kermesse Positano Premia la Danza. Positanonews ha trasmesso in diretta l’evento per i propri lettori, e come si può constatare dalle nostre immagini, l’organizzazione si è fatta trovare pronta anche contro le intemperie. In prima linea, ad accertarsi che il tutto procedesse per il meglio, c’era anche il primo cittadino di Positano, Michele De Lucia. Dopo la tempesta, nella Città Romantica le esibizioni sono proseguite regolarmente.