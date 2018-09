Si conclude la settimana del premio danza con Giulia talamo e le sue allieve .. gruppo di danza popolare Positano senza Tiempo con gruppo di Christian Brucale percussionista cantante vincitore del festival di Napoli nel 2017

Il ballerino che interpreta danza popolare con Giulia talamo e armando Segreto ballerino di danza classica e moderna !

In questa è in altre occasioni di spettacolo e il ballerino popolare di Giulia Talamo !

Grande successo la serata del 4 settembre

perfetta chiusura della settimana dedicata alla danza

Giulia Talamo da anni presente sul territorio porta avanti culture e tradizioni con professionalità e passione collaborando con professionisti per emozionare e far appassionare tutti alla danza alla musica all arte !

POSITANO PREMIA LA DANZA con Giulia talamo e le sue allieve









10 settembre 2018 piazza dei racconti ore 17,30 Giulia Talamo e Christian Brucale presenteranno corsi di musica e danza popolare e moderna

Strumenti a percussione

Tammorra

Tamburello

Percussioni afro- cubane

Chitarra

Fisarmonica

Vìolino

Mandolino canto

I corsi avranno luogo nelle sale comunali a partire da ottobre

Dimostrazione gratuita

i corsi aperti e tutte L età

Info 3335800700

Vi aspettiamo

10 settembre 2018

17,30

Foto di Fabio Fusco