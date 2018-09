Positano Piano di Sorrento incendio sulla Statale Amalfitana AGGIORNAMENTI CONTINUI

Positano Piano di Sorrento incendio sulla Statale Amalfitana 163. L’incendio, l’ennesimo dopo Maiori, che divampa ancora, ed Amalfi, da Pogerola verso Agerola , è scoppiato questa notte verso le 4 di origine chiaramente dolosa. A dare l’allarme la Lares . Siamo in contatto con la SITA per il momento non ha interrotto le corse verso la Costiera amalfitana, vi informeremo al più presto

Sono le 7 e siamo in contatto con la SITA che sta passando. Ci sono i vigili del fuoco. Purtroppo è ancora presto per far levare elicotteri.

Altri video su Positanonews TV , il nostro canale you tube, e la pagina facebook di Positanonews. I nostri social li trovate su in alto sulla testata positanonews.it

Foto di apertura P.E.