Dopo gli incendi che hanno colpito altre zone vicine della Costiera Amalfitana, attorno alle 4 di questa mattina è scoppiato un incendio di origine dolosa sulle montagne che circondano la statale 163, in particolare nel tratto di strada tra Positano e Piano di Sorrento nei pressi della spiaggia di Tordigliano. Alle 9 circa sono arrivati i primi soccorsi con un elicottero che dovrebbe prelevare l’acqua di mare per spegnere l’incendio, ma data la gravità e l’estensione dell’incendio supponiamo che un solo elicottero non basti. Attorno alle 1′, sono arrivati sul posto la comunità montana con il geometra Giuseppe Coppola, assessore di Sant’Agnello, Radio Emergency con Giuseppe Buonocore, i vigili urbani di Vico Equense e la protezione civile regione campania (SMA Campania di Boscoreale). Per il momento mancano gli interventi da parte del comune di Positano.

La circolazione del traffico non è compromessa, anche i pullman stanno effettuando le corse regolarmente.

Siamo in attesa di maggiori soccorsi, non soltanto per via aerea. Seguiranno aggiornamenti.