Positano nessuna chiusura strada per Montepertuso. Recupero camion fra qualche giorno, vi avviseremo!

Positano , Costiera Amalfitana. Operatori in fibrillazione oggi pomeriggio per una annunciata chiusura della strada a causa della rimozione del camion precipitato oggi su un giardino al di sotto di Via Corvo. Siam in contatto con l’amministrazione del Comune di Positano che sta monitorando la situazione. “Non ci sarà la rimozione ne oggi ne domani – assicura il vice sindaco Francesco Fusco -, per rimuovere il camion sarà necessario chiudere la strada e l’ordinanza di chiusura dovrà essere fatta 48 ore prima , avviseremo la cittadinanza”.

Positanonews sta aggiornando da questa mattina la notizia del camion che è precipitato giù per Via Corvo, la strada di collegamento per la frazione di Montepertuso, con la presenza fisica sul posto e un monitoraggio continuo visto l’interesse che sta suscitando la vicenda.

Stava girando la voce del recupero del camion e di conseguenza si temeva per la chiusura della strada. Ma questa chiusura sarà concordata con l’amministrazione comunale e la Polizia Municipale almeno 48 ore prima .

Su Positanonews vi informeremo tempestivamente dell’eventuale chiusura, come vi abbiamo informato tempestivamente dell’accaduto. Ma possiamo assicurare sin da ora che ne oggi sabato né domenica ci sarà questa chiusura e neanche quindi di conseguenza il recupero