Positano , una marea di bar e ristoranti in più. Ma quanti resteranno aperti? Bisogna programmare. Lo diciamo da anni inutilmente. Nella perla della Costiera amalfitana non sappiamo chi sarà aperto questo inverno, eppure ora c’è l’attrattiva della Villa Romana.

Noi di Positanonews abbiamo chiesto a Elio Rispoli, del bar Buca di Bacco e Paradise, che farà rimanere un bar aperto, fra dieci che sono nati in spiaggia è qualcosa. A dire il vero Elio rimane sempre qualcosa aperto ed in passato anche la Buca.

A Fornillo dei ristoranti rimarranno aperti a novembre e dicembre fino a Natale, dopo è un terno al lotto. Antonio Cinque del bar Posides ci ha detto che rimarrà aperto.

Alla Chiesa Nuova ci sono C’era una Volta e Il Grottino , con lo storico e immarcescibile bar Internazionale. Pare che garantiranno l’apertura.

Fra gli alberghi sappiamo poco o nulla, l’hotel Pasitea dei Talamo a Fornillo è storicamente un baluardo. Dei Cinque stelle nessuno rimarrà aperto, i Sersale ci hanno riferito che neanche il Sirenuse, che in passato manteneva alta la bandiera della categoria, lo farà , come già da anni.

Montepertuso, salvo il bar, e Nocelle sono un’incognita.

Siamo alle solite. Forse ci sarà una riunione, forse un calendario… Ma ci vorrebbe una riunione molto in anticipo.. non ora , ad un mese e mezzo dalla stagione “morta”. Infatti a novembre con i “Morti” muoiono anche le attività , o meglio vanno in letargo con tanto di trasloco in Thailandia… Cadono le chiusure come le foglie d’autunno, ci verrebbe da dire.

Villa o non Villa Romana, che porterà beneficio a chi rimarrà aperto, e fra questi merita un premio Vincenzo Delikatessen , non c’è neanche un tentativo di programmazione che dovrebbe essere prima concordata e, in mancanza di accordo, obbligata , a turno alle attività