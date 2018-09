Positano, Costiera amalfitana. Un malore grave ad una turista, queste sono le prime informazioni che giungono in redazione dopo le 12 , sembra qualcosa di molto grave. Infatti è intervenuto l’elicottero per trasportare l’infortunata all’Ospedale Ruggi di Salerno. Sul posto la delegazione del 118 e della Croce Rossa della Costa d’ Amalfi che è intervenuta segnalando al 118 della Regione Campania della centrale di Napoli il codice rosso. Massima allerta che giustifica l’intervento dell’eliambulanza. Questo ci ha fatto pensare a qualcosa di grave. Siamo sul posto a dopo aggiornamenti.

Aggiornamenti.

Vi sono stati due episodi in contemporanea. Un malore a una turista del Sud Corea che veniva via mare da Sorrento. Si tratta di una componente di un gruppo di sud coreani che venivano già da Roma con bagagli al seguito, il caldo e lo stress devono averle fatto un brutto scherzo.

Altro incidente, per il quale è intervenuto l’elicottero, è avvenuto sul Sentiero degli Dei, fra Praiano e Agerola. Protagonista è una donna spagnola di mezza età. Sembra che la turista abbia avuto una frattura alla gamba, o almeno si sospetta sia tale. Forse era qualcosa di meno grave per cui l’intervento dell’elicottero , per l’ennesima volta, comporta un costo enorme sulla collettività per l’ennesimo incidente forse dovuto ad imperizia. Il recupero è avvenuto grazie al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio Regionale Campania, che è il corpo maggiormente specializzato in questo tipo di intervento. Con loro sono intervenuti prontamente anche i volontari della Misericordia di Agerola

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 13.30