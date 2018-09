Positano: L’attrice modella Sophia Esperanza in Costiera Amalfitana| Foto e video

Positano: Pizzicata in bikini sulle bellissime spiagge della Costiera Amalfitana, Sophia Esperanza, l’attrice-modella di origini messicana e francese, nata il 2 gennaio 1994, a Houston, in Texas.

Arrivata nella perla della Costiera, Positano, il 13 settembre, ha sfoggiato tanti outfit nella sua seguitissima pagina instagram.

La modella, prima di intraprendere questo lavoro, sognava di diventare dermatologo, ma la sua vita ha preso una svolta inaspettata.

È diventata popolare attraverso le sue attività su siti di social media come Instagram, dove è diventata una sorta di trendsetter di moda per alcuni dei suoi follower, oltre a un guru dello stile di vita vegano e esperta di fitness. Su Instagram, ha oltre 3 milioni di follower mentre su YouTube ha oltre 125 mila abbonati che hanno aderito alla piattaforma dal 2015. I suoi video sul sito di vlogging che usa per insegnare come preparare il cibo vegano, tra le altre cose, hanno registrato oltre 3 milioni di visualizzazioni da quando è iniziato.