Positano. L’attrice Giulia Bevilacqua pranza nel ristorante “Da Adolfo” che le regala la maglia con il logo per lei ed il bebè in arrivo

L’attrice Giulia Bevilacqua è oramai in parte positanese e, appena può, si concede qualche giorno di vacanza nella perla della costiera amalfitana, anche perché da circa un anno è sposata con Nicola Capodanno, un positanese di adozione e figlio del grande fotografo dell’Ansa Massimo Capodanno, conosciuto e amato in tutta Positano. Ma quest’anno la vacanza di Giulia a Positano ha un sapore diverso e più dolce, perché l’attrice è in attesa del suo primo figlio che nascerà tra qualche mese. Per rilassarsi Giulia ha deciso di concedersi un pranzo nel ristorante “Da Adolfo” dove ama recarsi quando si trova in costiera. E proprio lo staff del ristorante ha voluto omaggiarla con una maglietta recante il logo del locale per lei ed una uguale ma decisamente in formato più piccolo per il bebè in arrivo. Sul suo profilo Instagram Giulia ha pubblicato la foto in cui radiosa più che mai indossa il regalo appena ricevuto. E allora tanti auguri Giulia e aspettiamo con ansia la foto del piccolino (o della piccolina) con la maglietta del ristorante positanese.