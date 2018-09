Positano, per la prima volta nella storia c’è solo una classe di prima media (e deve far riflettere)

Positano, Costiera Amalfitana. Quest’anno con l’accorpamento delle classi medie ed elementari, nell’unico plesso scolastico di Fornillo, si conta per la prima volta nella storia del paese, una sola classe di prima media. Con l’ingresso nelle scuole di soli nati nel nuovo millennio, il peso del calo demografico inizia già a farsi sentire, chiamando alla riflessione i decisori politici e non solo.

L’attuale classe prima delle scuole secondarie di primo grado, a Positano, è composta da 25 ragazzi: con questo andamento, gli studenti delle medie di Positano, non hanno molte chance di frequentare le scuole nel proprio paese, specie per motivi organizzativi. In questi casi, ci sarebbe una vera e propria migrazione verso altri plessi scolastici dei comuni vicini, come Praiano, oppure andando a concentrare la costituzione di classi verso i paesi orientali della Costiera Amalfitana come Amalfi, Ravello o Maiori, frequentando le scuole con altri pari d’età costieri. Notiamo infatti che si sta intervenendo con forza per mettere in sicurezza gli edifici scolastici, ma non si fanno ancora i conti con la realtà: questo discorso non vale solo per Positano, tutti devono guardare con maggiore attenzione l’evoluzione dell’attuale scenario demografico, per pianificare la futura dislocazione delle classi e delle scuole.