L’8 settembre, con il Concerto dei Vincitori, si è conclusa la Seconda Edizione del Concorso Lirico Maria Collina: una serata davvero magica per l’alto livello dei cantanti vincitori. Primo Premio ex aequo Ellen Kachlishvili e Antonia Elide Facciuto, Secondo Premio Michela Rago, Terzo Premio ex aequo Andreina Drago e Giuseppe Zema. La giuria composta da Valentina Bilancione, Tommaso Castello, Maurizio Iaccarino, Luigi Talamo e Marianna Casola ha espresso grande soddisfazione per l’ottimo livello di tutti i partecipanti sempre più numerosi.

Un appuntamento che speriamo cresca e si sviluppi sempre di più, rendendo sempre più vivo il ricordo della ” nostra” Maria Collina attraverso la voce di tanti giovani che si dedicano all’Arte del Canto, alla quale Maria aveva dedicato tutta se stessa.

Questo Concorso é organizzato dall’Associazione Posimuse con il sostegno e il patrocinio del Comune di Positano, nella persona del Sindaco Michele De Lucia e del Vice Sindaco Francesco Fusco. Un grazie di cuore va a Don Giulio per la disponibilità della Chiesa della Chiesa Nuova, alla famiglia Collina e al marito Alberto. Un grazie sincero va a Luisa De Martino per aver curato l’ufficio stampa e la parte pubblicitaria, a tutti gli amici di Maria che hanno dato un contributo importante alla riuscita di questa manifestazione e a tutti i Positanesi per il loro incoraggiamento.