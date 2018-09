Positano, Costiera amalfitana. Come ogni settembre puntualmente quasi Tutti i giorni Positanonews parla della Festa del Pesce, nell’ultima settimana anche due volte al giorno.

E i risultati si vedono con le visite e l’interesse che cresce.. Tante curiosità in spiaggia abbiamo trovato turisti da tutto il mondo attirati dalla Festa del Pesce e anche chi ha lasciato Formentera per il weekend per poi ritornare ad Ibiza con l’aero per le località della Spagna dove è sempre estate…

Ma oggi c’è stata una festa nella festa… il rito della pulizia del pesce. A questo rito partecipano anche turisti e appassionati della Festa, si sentono parte della comunità, ognuno si sente utile..

Paolo Marrone e gli altri sono stati ripresi prima da Giuseppe Di Martino in mattinata e nel pomeriggio in diretta Facebook dal direttore Michele Cinque che ha provato anche a dare una mano…

Per i patiti del calcio non c’è problema.. Domani ci sarà chi vede la partita alla Spiaggia Grande, dove ci sono due o tre locali che fanno vedere Juve – Napoli, poi con la barca a Fornillo per godersi la festa..