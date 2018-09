Positano. Grandi novità per il San Vito Positano: scuola calcio anche in rosa, squadra under 18 tutta positanese

Positano, Costiera Amalfitana. Grande novità per la scuola calcio del San Vito Positano. La prima notizia è che per la prima volta dopo tanti anni, l’under 18 sarà composta tutta da giovani della cittadina della Costa d’Amalfi, tutti positanesi veri come Positanonews che è sponsor del San Vito Positano. L’altra novità interessante è che ci sarà anche la scuola calcio femminile. Inoltre l’organizzazione permetterà anche di far arrivare i ragazzi con l’autobus da varie parti di Positano, Praiano ed i Colli. Intanto la squadra Maggiore ha cominciato con il piede giusto, conquistando una vittoria e due pareggi (che per pochissimo non si sono trasformati in vittoria). Su Positanonews TV potete guardare le interviste a Macera, ai giocatori e ad altri componenti del San Vito Positano nel dopo partita.