Positano fuochi d’artificio durante il Premio Danza e musica all’aperto. Marrone “Verificare la regolarità”

Positano , Costiera Amalfitana . Mentre si svolgeva il Premio Danza Massine e si cercavano di annunciare i vincitori hanno cominciato a sparare fuochi d’artificio a mare. Nessuno ha saputo dire perchè, al momento abbiamo sentito l’ex sindaco Domenico Marrone fra il pubblico “Non potevo mancare al Premio Danza, sopratutto ora che c’era anche un positanese premiato, ma sono rimasto stupito per i fuochi mentre si cercava di far presto nella premiazione per evitare la pioggia. Pensavo che era per Daniele Di Donato , ma poi qualcuno ha detto che c’era un matrimonio”. Ricordiamo che i fuochi d’artificio sono estremamente inquinanti e a mare, con tante imbarcazioni nei pressi e in condizioni precarie dopo la pioggia, se non vengono rispettate le condizioni di sicurezza, potrebbero essere anche pericolosi, oltre che rumorosi. A proposito di rumori e musica Marrone interviene sul dibattito sulla musica del Faro contestata da qualcuno “Non entro nel caso specifico, ma c’è un piano di zonizzazione acustica che pochi rispettano, il Comune spesso si accontenta di una autocertificazione, ma i decibel vengono spesso superati e questo è generalizzato anche sulla spiaggia” . Dunque potremmo avere anche torto rispetto a quella vicenda, la nostra era un apprezzamento romantico, reminiscenza di tempi dove c’era musica in tanti locali, non era un intervento pro o contro qualcuno, ma vedevamo con favore un’aria di allegria, ma, ovviamente, le leggi vanno rispettate e la musica contenuta, ma in effetti si sente ovunque a volte anche in piena notte, nella varie super ville del paese. “Bisogna far verifiche a campione – chiosa Marrone -, non accontentarsi sempre della autocertificazione, se esiste un regolamento va rispettato.