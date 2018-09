Positano, disavventure burocratiche in Costiera per un operaio all’ INPS di Minori

Quest’oggi c’è stato segnalato delle disavventure burocratiche vissute da un operaio di Positano in Costiera amalfitana . L’uomo, senza automobile, ha dovuto recarsi allo sportello dell’Inps di Minori utilizzando i mezzi pubblici. Dopo due ore in viaggio con la Sita, nella sede dell’ente previdenziale all’operaio è stato negato il rilascio di un documento, perché non aveva con sé il codice fiscale: nonostante il codice fiscale si potesse ricavare ed in quel momento c’era solo il povero lavoratore in fila allo sportello, l’impiegato di turno non ha voluto sentire ragioni. L’operaio di Positano è stato costretto a fare dietrofront e ritornare ad Amalfi, senza aver ottenuto il proprio documento.