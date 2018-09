Positano, Costiera Amalfitana. Non se la passano tanto bene gli alberi secolari che popolano l’area di Arienzo. Le piante dal grosso fusto, che sovrastano la spiaggia e lo specchio d’acqua sottostante, si presentano infatti moribonde e con un colore ramato, che va in contrasto con una delle zone verdi più caratteristiche del territorio positanese. Questo disastro ambientale, che sta avvenendo alla luce del sole, oltre alla mancanza di pollice verde è dovuto anche all’inquinamento che sta avvelenando le piante: non si può spiegare altrimenti, perché quest’area risulta ormai sempre più “abitata”.