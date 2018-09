Positano, dimentica di inserire il freno a mano: furgone finisce in un burrone – AGGIORNAMENTI

Incredibile incidente a Positano. Un furgone adibito al trasporto degli alimenti, dopo esser stato parcheggiato di fronte al ristorante Da Costantino, tra via Corvo e via Mons. Saverio Cinque, è infelicemente precipitato in un burrone. Il proprietario del camioncino con celle frigorifere, aveva sfortunatamente dimenticato di inserire il freno a mano. Ora si attende che mezzi meccanici prelevano l’autofurgone dal dirupo, che ha riportato ingenti danni.

Aggiornamenti. Adesso sono giunti sul luogo dell’incidente i carabinieri della stazione di Positano, insieme ai Vigili del Fuoco: l’area circostante della strada che porta a Montepertuso è attualmente trasennata e monitorata, aspettando che i mezzi per il recupero.