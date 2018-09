Positano, c’è chi dice no alla plastica: “Rifiutiamola, ne guadagneremo noi e il Pianeta”

Positano dice non alla plastica. O almeno, una buona parte dei cittadini. Un post pubblicato stamane da Tanina Vanacore, la quale è titolare di una nota attività sul posto, esprime un concetto ben chiaro: “Rendiamo questo paese Plastic free..il vero problema di chi sosta a Positano sono i troppi contenitori lasciati dappertutto…Vero assessore Giuseppe Guida? Adeguiamoci alle altre località che l’hanno rifiutata. Ne guadagneremo noi e il Pianeta! Non avete idea di quanti rifiuti in plastica vanno nell’indifferenziata..Basta con questa plastica. RIFIUTIAMOLA”.

E tantissimi utenti sono d’accordo con la sua proposta.

Altri comuni in tutta Italia si stanno attivando in tal senso. Diversi comuni, infatti, hanno intrapreso un lavoro impegnativo per eliminare per quanto possibile i prodotti plastici dal territorio dando mandato ai responsabili del settore di interrompere gli acquisti in materiale plastico “vergine” privilegiando altri materiali o utilizzando plastica riciclata.