Continuano ad arrivare vip a Positano. La perla della Divina è stata una delle mete preferite da parte di tante celebrità in questa calda estate e ora che siamo entrati nella stagione autunnale le cose non sembrano essere cambiate. A Fornillo, presso il lido dei Fratelli Grassi, ecco il campione australiano di basket Jeromie Hill. Hill ha scelto la professionalità dei fratelli Grassi per rilassarsi in una giornata soleggiata.

Il giocatore è in forza ai Sydney Kings, una società cestistica avente sede a Sydney, in Australia, che partecipa alla NBL. Fondati nel 1988 dalla fusione tra West Sydney Westars e Sydney Supersonics, giocano nella National Basketball League.