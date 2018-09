Positano auguri Mimì. 80 anni per Domenico Collina del bar Internazionale. Oggi è un giorno speciale per la perla della Costiera amalfitana, strano a veder chiuso il Bar Internazionale alla Chiesa Nuova di venerdì. Il bar simbolo dell’ospitalità a Positano e in Costa d’ Amalfi, un presidio di civiltà, cultura e socializzazione anche nel deserto invernale della Costa d’ Amalfi . Oggi Mimì , che è una delle persone più belle, pure, sincere, vere e pieno di senso di umanità e di accoglienza, che abbia conosciuto, compie ottanta anni.. Auguri di cuore da tutta la redazione di Positanonews

Foto di Giovanni Waldner, che è stato grande amico di Mimì e del Bar Internazionale