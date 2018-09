Positano auguri a Gennaro Casola per la laurea in Ingegneria

Positano, Costiera amalfitana. E’ riuscito ad arrivare in cima, a scalare la vetta degli studi con le sue forze, l’impegno e l’intelligenza. Gennaro Casola, giovane originario del borgo di Nocelle, nel cuore del Sentiero degli Dei, si è laureato in Ingegneria informatica a Napoli con grande soddisfazione per tutti i familiari e gli amici. Tanti auguri al neo dottore di cuore da tutta la redazione di Positanonews