Positano arrivano i canadair a mare mentre continua a bruciare Monte Comune su Vico Equense . E’ allarme “E’ un disastro – ci dice Fabio Fusco -, se non si interviene subito prendiamo fuoco tutti”. L’incendio da Vico Equense sovrasta i Monti Lattari ed è visibile dal Faito e dal mare della Costiera amalfitana. Ancora incendi in Costiera Amalfitana. Sono divampati nella zona di Monte Comune a Positano e nei pressi del cimitero di Tramonti, al di sopra della strada che unisce la frazione di Capitignano.

Qui, nella zona alta del comune montano della Costiera, sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Maiori ed i volontari della pubblica assistenza Colibrì, intervenuti anche ieri sera nell’incendio di San Vito a Maiori, che hanno provveduto a spegnere le fiamme arrivate a lambire la strada rotabile che porta al cimitero.

A Positano, dove la situazione sembra essere più seria, si attendono i mezzi aerei alcuni dei quali sono impegnati ad Arola, in Penisola Sorrentina, per fronteggiare le fiamme che starebbero minacciando anche alcune abitazioni.

Sul posto, a Monte Comune, ci sono alcune squadre di volontari tra cui il fotografo ambientalista Fabio Fusco che ha lanciato l’allarme anche attraverso facebook pubblicando video e foto che descrivono la situazione.

Si attendono anche alcune squadre del servizio anticendio per la bonifica della zona che al momento presenta diversi focolai d’incendio. La situazione rischia di peggiorare per la presenza di vento anche se non insistente come quello dei giorni scorsi.

Foto e video Ivan Mastro diretta facebook Fabio Fusco