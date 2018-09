Positano, aperte le iscrizioni per la nuova edizione del “Torneo dei Rioni”!

Tutto pronto per la nuova edizione del Torneo dei Rioni che si svolge a Positano. Il torneo amatoriale è il vero e proprio evento sportivo di categoria dell’intera Costiera Amalfitana: l’anno scorso si registrò il record di ben 116 squadre iscritte.

Il Torneo, giunto alla terza edizione, comincerà a Novembre. Ecco il Regolamento completo:

Le partite NON si svolgeranno in orari di Champions League e EuropaLeague

La quota di iscrizione sarà di € 15,00 comprensiva di maglia ufficiale

Si pagheranno solo le singole partite giocate

Le sostituzioni saranno illimitate

Ogni partita durerà 50 minuti (2 tempi da 25 minuti) nella fase finale in caso di pareggio si disputeranno direttamente i rigori

L’eta per partecipare va dai 18 anni (compiuti nell’arco dell’anno) ai 99 anni

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO TASSATIVAMENTE IL 11 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 20.30.

Per le iscrizioni rivolgersi a:

GIOVANNI & GRAZIELLA 3351745937

BOUTIQUE RINO 3387501075

LO SCOPO DEL TORNEO SARÀ ESCLUSIVAMENTE QUELLO DI DIVERTIRSI!