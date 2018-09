Positano-Amalfi in due ore: traffico implacabile anche a settembre

L’arrivo di settembre non ha placato il traffico sulla Statale Amalfitana. Questa mattina da Positano ad Amalfi ci sono volute circa due ore per effettuare lo spostamento. Se l’ancora consistenza presenza di mezzi pesanti, resta uno dei motivi principali di tali disagi, lo stesso possiamo dire anche degli impedimenti che si evidenziano in alcuni tratti della Statale, uno su tutti il semaforo a Conca dei Marini: sembra trascorso circa un mese, quando fu istituito il senso unico alternato, a causa della caduta di piante cactacee dalla parete rocciosa, che sovrasta la strada.

I tempi di attesa in questo punto sono notevolmente lunghi. Nel centro di Amalfi poi si è incontrato un ulteriore ingolfamento del traffico, anche a causa dei tanti veicoli che vanno alla ricerca di parcheggi, rendendo la percorrenza difficile anche verso Atrani. Quella della sosta, tra questi due comuni, sembra essere infatti un altra nota dolente. La Costiera Amalfitana sicuramente sta vivendo un momento d’oro, con la stagione turistica che si protrarrà a ottobre: inutile dire che l’altra faccia della medaglia di tale situazione, continua ad essere il problema mobilità e servono soluzioni fresche e sostenibili.