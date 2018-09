Positano al Via la Festa del Pesce a Fornillo. Dopo Juve – Napoli sarà folla, ecco come tifa lo staff .. lo saprete vedendo la nostra diretta. Intanto in tutta la perla della Costiera amalfitana si sente l’atmosfera della storica Festa del Pesce, sentiamo Paolo Marrone e gli organizzatori a poche ore dall’inizio. Lo start è alle 18 , in contemporanea con la partita del Napoli con la Juventus, che si può vedere nella spiaggia Grande, quindi per chi vuole godersi la festa senza fare grandi file è meglio che vada subito. Sono previste grandi sorprese per questa sera, gruppi musicali, balli e altro , poi alle 23,30 l’incendio della Torre.. Da non perdere come le fritture di pesce